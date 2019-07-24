сделать по аналогии https://yadi.sk/i/OKhDkpukdQOxRQ https://yadi.sk/i/dwF6mt2ttGzHyA https://maxmobiles.ru/content/7-kredit?sum=79890&deposit=30&period=12&id=1172&product=iPhone+XS+256GB+Silver подробное ТЗ в приложении движок OKAY-CMS
Оптимизировать магазин на etsy
Магазин по продаже оригиналов картин, миниатюр, уже готовых принтов на материальном носителе, а также цифровые товары (файлы для печати постеров).
Необходима оптимизация около 40 товаров, подбор ключевых слов, описание. Описание и настройка самого магазина для повышения охвата. Возможно какие-то рекомендации по продвижению дополнительные
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