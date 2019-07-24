Оптимизировать магазин на etsy

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Магазин по продаже оригиналов картин, миниатюр, уже готовых принтов на материальном носителе, а также цифровые товары (файлы для печати постеров).

Необходима оптимизация около 40 товаров, подбор ключевых слов, описание. Описание и настройка самого магазина для повышения охвата.  Возможно какие-то рекомендации по продвижению дополнительные

6 лет назад
guest_15639847725803
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров