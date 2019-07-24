Оптимизировать магазин на etsy

Магазин по продаже оригиналов картин, миниатюр, уже готовых принтов на материальном носителе, а также цифровые товары (файлы для печати постеров).

Необходима оптимизация около 40 товаров, подбор ключевых слов, описание. Описание и настройка самого магазина для повышения охвата. Возможно какие-то рекомендации по продвижению дополнительные