Настроить импорт товаров из .xls под Opencart 2.3.0.2

Добрый день! Необходимо настроить импорт товаров для магазина на OpenCart 2.3.0.2. Пример таблицы приложен к проекту. В таблице нужно будет проигнорировать ячейки с 1 по 4 строку - там информация, необходимая для заполнения.

К именам файлов нужно добавить путь ("image/catalog/shop" и расширение ".jpg").

Необходимо настроить автоматическое обновление данных раз в сутки в 4:00 - файл таблицы лежать на гугл-диске и ручное обновление по нажатию кнопки в админке.

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