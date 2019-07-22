Выполнение задач по доработке магазина на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки210 просмотров

Периодическое выполнение задач по внесению доработок в существующий магазин. 1-2 задачи в неделю.

Обязательно иметь большой багаж знаний по Magento, т.е. нужен специалист по этой системе.

Задачи разной сложности: от примитивных до средней сложности доработок. Внесение изменений в шаблоны (т.е. умение верстать под шаблонизатор Magento), умение работать с ядром Magento.

Magento
6 лет назад
ielizarov
Иван 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров