Выполнение задач по доработке магазина на Magento

Периодическое выполнение задач по внесению доработок в существующий магазин. 1-2 задачи в неделю.

Обязательно иметь большой багаж знаний по Magento, т.е. нужен специалист по этой системе.

Задачи разной сложности: от примитивных до средней сложности доработок. Внесение изменений в шаблоны (т.е. умение верстать под шаблонизатор Magento), умение работать с ядром Magento.