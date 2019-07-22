Создать и настроить компанию для интернет-магазина с дальнейшей консультацией.
Woocommerce - доделать функционал
http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/orders/
Личный кабинет:
admin1
010203max
Видео-инструкция по заданию: https://youtu.be/mphau4aLU9I
Все макеты во вложении (масштаб 50% ставим).
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Описание ТЗ:
Сделать кнопку оплаты нескольких заказов, подсчет суммы, переход на страницу оплаты.
2. Сверстать и настроить фнукицонал страницы Оплаты заказа. При оплате заказа должен быть переход на платежную систему, где карточками Visa/MasterCard можно будет сделать платеж.
3. Возврат товара, опции.
3.1. Свертать кнопку Return Items - https://prnt.sc/ohn7zd
3.2. При клике на кнопку должен появится блок выбора товаров для возврата. http://prntscr.com/ohna0o
*Галочкой выбираем товары, и причину возврата.
*Товары, которые являются одноразовыми вернуть нельзя; для них в админке надо сделать галочку, что товар одноразовый и текстовое поле для ввода "Причины", почему его нельзя вернуть, которая будет показана красным текстом на сайте.
3.3. После выбора товара, при клике на кнопку Continue происходит переход к блоку Способу оплаты возврата:
- 1 способ - оплата картой. Покупатель оплачивает картой возврат товара
- 2 способ - счет для продавца, который создаем через API - выбираем службу доставки (UPS/FedX) вводим "traching number" и получаем данные о доставке
- 3 способ - оплата для привилегированых клиентов (для тех, кто уже удачно покупал, должна быть возможность в админке выставить галочку для статуса "привилегированый клиент", которая активирует для выбора 3-й способ оплаты - 9,95$ оплата будет взыматься из суммы возврата средств).
3.4. После выбора вариантов нажимаем на кнопку Continue и открываем Итог оформления заявки на возврат товаров. http://prntscr.com/ohnd6d
4. Оформление заказа.
4.1. Страница Оформления заказа впервые - http://prntscr.com/ohnfm6
4.2. Страница Оформления заказа впервые, но авторизировавшись - http://prntscr.com/ohnfr6
4.3. Страница Оформления заказа для покупателя, у которого уже заполнены данные - http://prntscr.com/ohng2j
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Интересует:
- опыт работы с Woocommerce от WordPress.
- бюджет все задачи.
- сроки.
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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