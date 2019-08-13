Доработка интернет-магазина

Спасибо за выполненную работу. Всё прошло хорошо. Проблемы возникают в любом заказе - это нормальный рабочий процесс. Всё было решено. Адекватно подсказывал как и что можно реализовать лучшим способом. Советую как хорошего разработчика. С ув., Владислав.