Внести изменения в модуль экспорта/импорта YML для WebAsyst

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Закрыт3 заявки236 просмотров

Доработка модуля экспорта/импорта для сайта www.kislis.com под Яндекс.Маркет так, чтобы мы могли выгружать продукцию только фабрики "KISLIS" (собственное производство).

CMS - WebAsyst / ShopScript

1. Необходимо взять готовый модуль экспорта/импорта "YML Exchange Обмен данными с Яндекс.Маркет"

2. Сделайте копию с названием "YML Exchange KISLIS / Обмен данными с Яндекс.Маркет".

3. В настройках отобразить все категории товаров, чтобы мы могли выделить только категории товаров "Собственное производство".

4. Сделать в модуле так, что если там будут еще категории товаров появляться мы их видели в настройках в разделе "Категории" и могли выбрать для экспорта/импорта.

Сейчас должны входит следующие категории товаров:

- Платья KISLIS

- Блузки KISLIS

- Регулярная коллекция KISLIS

- Брюки KISLIS

- Джемперы KISLIS

- Жакеты KISLIS

- Жилеты KISLIS

- Кардиганы KISLIS

- Костюмы KISLIS

- Сарафаны KISLIS

- Топы KISLIS

- Туники KISLIS

- Юбки KISLIS

Webasyst
6 лет назад
os8
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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