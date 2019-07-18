Нужно написать описание категории. Сайт bookclub.kz Художественная литература Детские книги Психология Бизнес Интернет Биографии. Мемуары. Графическая литература Казахстан Здоровье. Мать и дитя Эзотерика Иностранные языки История Кулинария Хобби Философия. Религия Научно-популярные книги Дизайн. Мода. Культура и искусство Путешествия.Спорт Учебная литература Энциклопедии. Справочники.1000 знаков. ...
Middle full stack Magento 2 developer
Компания "Мементия" ( https://mementia.com/ ) ищет программиста на долгосрочный проект.
Skills:
Magento, Magento 2, PHP, Website Development
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
ТЗ по личному кабинету: Имеется каталог товаров с розничными ценами на Joomshopping. Выгрузка с обновлениями товарных позиций происходит один раз в сутки из 1:С. В 1:С также прописаны несколько групп пользователей: условно, админ 1:C ...Закрыт6 лет назад
- $290
Есть готовая верстка, макеты которой во вложении. ТЗ тоже прилагаюИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $286
Магазин на Битриксе. Верстка готова, ТЗ во вложенииИнтернет-магазины2 заявкиЗавершен6 лет назад
ТЗ по личному кабинету: Имеется каталог товаров с розничными ценами на Joomshopping. Выгрузка с обновлениями товарных позиций происходит один раз в сутки из 1:С. В 1:С также прописаны несколько групп пользователей: условно, админ магазина ...Закрыт6 лет назад
Имеется производство. Нужно создать магазин на авито и настроить его для отображения в разных городах.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт http://parkett.tmweb.ru/ код оставляет желать лучшего) 1) При клике на "Добавить в корзину" происходит переход в корзину, а нужно чтобы всплывала модалка стандартная. 2) На странице товара "Сопутствующие товары" не настроены видимо 3) ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать максимально простой интернет-магазин спортивной фармакологии. Для примера https://farmaua.com/ Дизайн особой роли не играет - пусть даже по шаблону. Главное, чтобы было удобно самому администрировать сайт и чтобы все отлично работало.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
2. Сайт каталог: - https://puzzlekz.bitrix24.ru/company/p...view/4717/ Утверждена верстка проекта 1. http://31.148.99.29:3030/ - Главная страница 2. http://31.148.99.29:3030/catalog.html - Каталог товаров 3. http://31.148.99.29:3030/single-product.html - карточка товара 4. http://31.148.99.29:3030/services.html - Страница услуг. Нужны ключевые моменты по услугам, чтобы копирайтер отписала текста. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне нужны Чаты вотсап Жильцов Жилищных Комплексов в Москве и Московской Области (Жильцы определенных домов собирают группу в вотсап и обсуждают любые темы) На данный момент имеем порядка 80 ...Закрыт6 лет назад