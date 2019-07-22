Помощь по Интернет-магазину на битриксе

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Добрый день!

Делаем интернет-магазин на битриксе.

Необходима помощь и объяснение нюансов по настройке модулей:

  • СДЭК
  • Почта РФ
  • Платежная система (рассказать как лучше реализовать, с ккт или без ккт, какой софт устанавливать и т.п.)
  • Настройка яндекс метрики, google analitics
Нужно объяснить и наглядно показать! В заявке указывайте стоимость.
6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров