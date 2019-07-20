Разработка интернет-магазина

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Закрыт38 заявок810 просмотров

Здравствуйте!

Имеется дизайн(макеты) интернет-магазина. Необходимо сверстать, натянуть и настроить весь функционал. Макеты прикрепляю, так же имеются макеты под планшет и моб версии(схожий с веб).

Предлагайте cms.

6 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

AndriiGalashko
Андрей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад
$200
14 дней
Исполнитель пропал, не выполнив работы. Уже 15 дней не выходит на связь.
maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$180
10 дней
Исполнитель пропал, не выполнив работы. На сервисе был онлайн 17 дней назад.

Заявки фрилансеров

AndriiGalashko
Андрей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв(-1)
6 лет назад
maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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