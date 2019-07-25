Нужно допилить сайт - знание пхп вукоммерц обязательно!!!

$25
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Закрыт5 заявок249 просмотров

Корзина не редиректит плагины биллингов - необходимо найти ошибку и подключить соответсвующие платежки- знание пхп вукоммерц обязательно - фреймворк литиум!

PHP
6 лет назад
feelgoodtoday
Владимир 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров