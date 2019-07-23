Здравствуйте! Имеется дизайн(макеты) интернет-магазина. Необходимо сверстать, натянуть и настроить весь функционал. Макеты прикрепляю, так же имеются макеты под планшет и моб версии(схожий с веб). Предлагайте cms.
Внести изменения в модуль экспорта/импорта YML для WebAsyst
Доработка модуля экспорта/импорта для сайта www.kislis.com под Яндекс.Маркет так, чтобы мы могли выгружать продукцию только фабрики "KISLIS" (собственное производство).
CMS - WebAsyst / ShopScript
1. Необходимо взять готовый модуль экспорта/импорта "YML Exchange Обмен данными с Яндекс.Маркет".
2. Сделайте его копию с названием "YML Exchange KISLIS / Обмен данными с Яндекс.Маркет".
3. В настройках отобразить все существующие категории товаров, чтобы мы могли выделить только категории товаров "Собственное производство".
Должны экспортироваться следующие категории товаров:
- Платья KISLIS
- Блузки KISLIS
- Регулярная коллекция KISLIS
- Брюки KISLIS
- Джемперы KISLIS
- Жакеты KISLIS
- Жилеты KISLIS
- Кардиганы KISLIS
- Костюмы KISLIS
- Сарафаны KISLIS
- Топы KISLIS
- Туники KISLIS
- Юбки KISLIS
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