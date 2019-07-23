Требуется внести правки в интернет магазин

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Закрыт16 заявок233 просмотра

Добавить 25 фотографий цветов и поменять надпись на баннере. Требуется знание html и css 

Сайт flor-shop.ru 

CSSHTML
6 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров