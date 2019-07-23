Внесение правок на сайт (opencart)

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Вечер добрый, требуется внесение правок на сайт, перечень указан в тз (прикреп). Просьба не откликаться командам, агенствам и друзьям разработчиков)))

Все вопросы в лс.

Opencart
6 лет назад
dimkasp
45 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров