Кредитный калькулятор для интернет-магазина

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Завершен6 заявок317 просмотров

сделать по аналогии https://yadi.sk/i/OKhDkpukdQOxRQ https://yadi.sk/i/dwF6mt2ttGzHyA

https://maxmobiles.ru/content/7-kredit?sum=79890&deposit=30&period=12&id=1172&product=iPhone+XS+256GB+Silver

подробное ТЗ в приложении

движок OKAY-CMS

6 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Рекомендую
Всё ок
Rabbit_Algedo
Назар 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Заказ принял, но по уважительной причине не смог выполнить. Деньги вернул по безопасной сделке. Претензий нет.
Отличный работодатель. Быстрые ответы и понимание. Однозначно рекомендую)!

Заявки фрилансеров

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад
Rabbit_Algedo
Назар 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад