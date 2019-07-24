Доработки по сайту!

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Закрыт8 заявок151 просмотр

Нужно сделать некоторые доработки по сайту. Например: настроить поиск, убрать некоторые ошибки, медленно загружаются страницы и т.д. И дать консультацию, расписать некоторые работы по техническим моментам. Оплата сдельная, как договоримся. 

6 лет назад
LYIZIANA
Марина 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров