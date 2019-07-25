Добавить функцию при выборе цвета менялась картинка OpenCart

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Закрыт3 заявки246 просмотров

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Версия ocStore 2.3.0.2.3

Нужно добавить функцию чтобы при выборе цвета менялась картинка в карточке товара.

Кто готов взяться прошу написать цену и свои контакты.

ocStoreOpencart
6 лет назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров