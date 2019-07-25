Доработка opencart 3

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок213 просмотров

Задача – упростить оформление заказа через корзину на opencart 3.

Opencart
6 лет назад
av_ermakov
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизировать магазин на etsy

    Магазин по продаже оригиналов картин, миниатюр, уже готовых принтов на материальном носителе, а также цифровые товары (файлы для печати постеров). Необходима оптимизация около 40 товаров, подбор ключевых слов, описание. Описание и настройка самого магазина ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать интернет магазин на фреймворке

    Необходимо реализовать интернет магазин на фреймворке, дизайн предоставим в псд, с Вас верстка и программная часть, описание проекта в прикрепленном файле. Подавайте заявку на реализацию только если на все 110% уверены что выполните данный проект. ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки по сайту!

    Нужно сделать некоторые доработки по сайту. Например: настроить поиск, убрать некоторые ошибки, медленно загружаются страницы и т.д. И дать консультацию, расписать некоторые работы по техническим моментам. Оплата сдельная, как договоримся.

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет магазина, SEO оптимизация, контекстная реклама

    Ищу специалистов, которые помогут с интернет продажами косметических товаров собственного производства. Необходимо разработать интернет магазин, на 30-40 товаров  (помады, тушь, парфюмерия). Необходим сильный дизайн и SEO оптимизаця. Раскрутка необходима по всей Украине. А ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать письмо для массовой рассылки по базе покупателей

    Необходимо создать письмо для массовой рассылки клиентам интернет-магазина и подписавшимся на новости. Что бы его можно было загрузить в сервис например dclite.ru, unisender, sendplus и др.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Залить сайт, хостинг, домен

    Нужно сделать продающий сайт, разместить его на хостинг, настроить домен, подключить аналитику и основные моменты, касающиеся нового сайта. Есть уже скаченный сайт, надо только его залить на нормальный хостинг, зарегистрировать домен, подключить пару плагинов, с ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание меховых изделий для интернет магазина

    Фото меховых изделий ( тапочки, сидушки, шкуры, жилеты и т. д.) размещенных в интернет магазине, нужно художественно описать. Так что бы покупатель захотел это изделие купить. Описание может быть одно для одной группы товара. Разный ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад