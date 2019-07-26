Переработка сайта на ЮМИ цмс

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Eсть сайт на юми цмс street-look .ru/, нужно перенести этот шаблон на другой домен (тариф наш позволяет иметь много сайтов в админке) + переделать дизайн некоторых страниц, добавить блоки:  

Главная, каталог, карточка товара  

Нарисовал схематично все в фотошопе, так же могу скинуть примеры сайтов где нравится реализация этих блоков.   

Дизайн, верстка и программирование на платформе ЮМИ. Так же необходимо будет немного исправить код, увеличив скорость работы сайта.  

Готовы взяться? если да то какая стоимость

6 лет назад
maksimzinovev
53 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров