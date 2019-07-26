сделать по аналогии https://yadi.sk/i/OKhDkpukdQOxRQ https://yadi.sk/i/dwF6mt2ttGzHyA https://maxmobiles.ru/content/7-kredit?sum=79890&deposit=30&period=12&id=1172&product=iPhone+XS+256GB+Silver подробное ТЗ в приложении движок OKAY-CMS
Переработка сайта на ЮМИ цмс
Eсть сайт на юми цмс street-look .ru/, нужно перенести этот шаблон на другой домен (тариф наш позволяет иметь много сайтов в админке) + переделать дизайн некоторых страниц, добавить блоки:
Главная, каталог, карточка товара
Нарисовал схематично все в фотошопе, так же могу скинуть примеры сайтов где нравится реализация этих блоков.
Дизайн, верстка и программирование на платформе ЮМИ. Так же необходимо будет немного исправить код, увеличив скорость работы сайта.
Готовы взяться? если да то какая стоимость
Заявки фрилансеров
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