Доработка по Opencart 2.3

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка71 просмотр

Необходимо сделать:

1. Скрытие опции в карточке товара, но в фильтре чтобы товар по этим опциям продолжал отображаться

2. Сделать автоматичесчкое изменение цены у опций

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
6 лет назад
$40
1 день
Escrow
Сделал доработки по сайту, все отлично, рекомендую!
Сотрудничеством с Юрием очень доволен, отличная постановка задачи, заказчик очень приятный в общении, оплатил сразу же, как я сдал проект, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
6 лет назад