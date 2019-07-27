Проработать переработать дизайн сайта и структуру .

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Закрыт4 заявки89 просмотров

Нужно профессионально перед запуском  рассмотреть, подсказать (как лучше) , переделать если нужно... сделать баннеры к сайту (интернет магазину), внести нужные правки в структуре и дизайне. Интернет магазин садовой мебели. 

6 лет назад
guest_1564484658479
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров