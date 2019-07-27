[table]Задача- Необходимо разработать расширяемый модуль (будут подключаться другие магазины со временем) односторонней синхронизации с интернет-магазинами SimaLand и RCStore по API c возможностью настройки передаваемых данных. Модуль должен выгружать товары с вышеописанных сайтов (из определенных категорий ...
Проработать переработать дизайн сайта и структуру .
Нужно профессионально перед запуском рассмотреть, подсказать (как лучше) , переделать если нужно... сделать баннеры к сайту (интернет магазину), внести нужные правки в структуре и дизайне. Интернет магазин садовой мебели.
Заявки фрилансеров
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