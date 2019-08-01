Доработка сайта на Opencart

Нужна помощь с сайтом на Opencart, представляющим собой интернет-магазин.

У нас стоит задача периодической выгрузки товарных позиций в структурированном понятном виде. Соответственно необходимо корректно установить нам модуль в Opencart (CSV Import Pro или сходный по вашему опыту), при необходимости его настроить. В общем, чтобы мы могли из админки легко экспортировать такой список в csv.

Пишите сроки и примерную стоимость такой доработки.