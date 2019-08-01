Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g) https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru) то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ...
Доработка сайта на Opencart
Нужна помощь с сайтом на Opencart, представляющим собой интернет-магазин.
У нас стоит задача периодической выгрузки товарных позиций в структурированном понятном виде. Соответственно необходимо корректно установить нам модуль в Opencart (CSV Import Pro или сходный по вашему опыту), при необходимости его настроить. В общем, чтобы мы могли из админки легко экспортировать такой список в csv.
Пишите сроки и примерную стоимость такой доработки.
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