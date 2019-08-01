Доработка сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки160 просмотров

Нужна помощь с сайтом на Opencart, представляющим собой интернет-магазин. 

У нас стоит задача периодической выгрузки товарных позиций в структурированном понятном виде. Соответственно необходимо корректно установить нам модуль в Opencart (CSV Import Pro или сходный по вашему опыту), при необходимости его настроить. В общем, чтобы мы могли из админки легко экспортировать такой список в csv.

Пишите сроки и примерную стоимость такой доработки. 

Opencart
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Оперативно, чётко и понятно. Задачу удалось решить лучшим образом.
Было приятно работать. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад