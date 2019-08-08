Доработка корзины в интернет-магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки168 просмотров

Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g)

https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru)

то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ввода телефона.

Исходные данные: сайт apple-market.net

6 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Исполнитель показал себя с хорошей стороны, с задачей справился. Буду обращаться еще.
Спасибо Мурату за приятное сотрудничество. Хороший заказчик, четкая постановка задачи и быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад