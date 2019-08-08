Доработки по сайту на MOD X Сайт mr-boxes.ru Основные работы: создание карточки товара, внедрение калькулятора, функция добавления товаров внутри корзины. Полный список задач во вложении в ТЗ Детальное обсуждение всех задач в ...
Доработка корзины в интернет-магазине
Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g)
https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru)
то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ввода телефона.
Исходные данные: сайт apple-market.net
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно на готовый интернет магазин на опенкарт интегрировать 1С. Модуль 1c с opencart. 1С в облаке. Перед предложением пишите "хочу на море"Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Индивидуальный дизайн сайта - нужно сверстать и натянуть на OpenCart Нужно сделать интеграцию с 1СИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перед запуском рассмотреть, подсказать (как лучше) , переделать если нужно... сделать баннеры к сайту (интернет магазину), внести нужные правки в структуре и дизайне. Интернет магазин садовой мебели.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
[table]Задача- Необходимо разработать расширяемый модуль (будут подключаться другие магазины со временем) односторонней синхронизации с интернет-магазинами SimaLand и RCStore по API c возможностью настройки передаваемых данных. Модуль должен выгружать товары с вышеописанных сайтов (из определенных категорий ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт susami .by Исправить ошибки на сайте opencart 2.3 Ошибки появляются при заходе в товар. И не обновляется корзина при добавлении товара.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать / кастомизировать модуль COPU (Customer Order Product Upload) для ocStore 2.3 – изменить дизайн, добавить функциональность и поля, интегрировать с яндекс.диск, либо написать новый модуль с требуемой функциональностью.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Необходимо сделать: 1. Скрытие опции в карточке товара, но в фильтре чтобы товар по этим опциям продолжал отображаться 2. Сделать автоматичесчкое изменение цены у опцийИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет Необходимо доработать карточку товара в магазине (верстка+backend) Доработать оформление заказа Настроить импорт экспорт товаров из эксель Подключить к банку (документация в приложении) almatel.garcom.kz ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Необходимо сделать: 1. Скрытие опции в карточке товара, но в фильтре чтобы товар по этим опциям продолжал отображаться 2. Сделать автоматичесчкое изменение цены у опцийИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад