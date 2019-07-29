Программа для печати ценников

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок78 просмотров

1. База с товарами  в виде списка, с определенным набором параметров (код, название, цена и т.д.)

2. Возможность прямого изменения любого параметра товара прямо в списке.

3. Поиск по товарам (возможность поиска по части слова или коду), с кнопкой добавить товар если он не найден.

4. Дата последнего изменения товара.

5. Формирование ценников по дате измения товара.

6. Формирование ценников выделеных товаров.

7. Возможность редактирование шаблона ценника.

8. Экспорт товаров в текстовый файл.

6 лет назад
ekszp
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров