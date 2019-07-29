Программа для печати ценников

Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g) https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru) то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ...