Сайт доставки еды

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Завершен20 заявок517 просмотров

Добрый день.

Сайт по доставки еды.

От вас: 

1. Цена

- на разработку дизайна

- на разработку программной части

2. Срок

- на разработку дизайна

- на разработку программной части

3. Пример работы.

- ссылки на готовы проекты, возможно на "готовые решения" для данного типа сайта

Спасибо. 

6 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$600
42 дня
Все отлично!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад