Программа для печати ценников

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Закрыт4 заявки111 просмотров

1. База с товарами  в виде списка, с определенным набором параметров (код, название, цена и т.д.)

2. Возможность прямого изменения любого параметра товара прямо в списке.

3. Поиск по товарам (возможность поиска по части слова или коду), с кнопкой добавить товар если он не найден.

4. Дата последнего изменения товара.

5. Формирование ценников по дате измения товара.

6. Формирование ценников выделеных товаров.

7. Возможность редактирование шаблона ценника.

8. Экспорт товаров в текстовый файл.

6 лет назад
DenID1
Артур 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров