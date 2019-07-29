Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g) https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru) то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ...
Программа для печати ценников
1. База с товарами в виде списка, с определенным набором параметров (код, название, цена и т.д.)
2. Возможность прямого изменения любого параметра товара прямо в списке.
3. Поиск по товарам (возможность поиска по части слова или коду), с кнопкой добавить товар если он не найден.
4. Дата последнего изменения товара.
5. Формирование ценников по дате измения товара.
6. Формирование ценников выделеных товаров.
7. Возможность редактирование шаблона ценника.
8. Экспорт товаров в текстовый файл.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. База с товарами в виде списка, с определенным набором параметров (код, название, цена и т.д.) 2. Возможность прямого изменения любого параметра товара прямо в списке. 3. Поиск по товарам (возможность поиска по ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с данной cms и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.Закрыт6 лет назад
Доработки по сайту на MOD X Сайт mr-boxes.ru Основные работы: создание карточки товара, внедрение калькулятора, функция добавления товаров внутри корзины. Полный список задач во вложении в ТЗ Детальное обсуждение всех задач в ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно на готовый интернет магазин на опенкарт интегрировать 1С. Модуль 1c с opencart. 1С в облаке. Перед предложением пишите "хочу на море"Закрыт6 лет назад
Индивидуальный дизайн сайта - нужно сверстать и натянуть на OpenCart Нужно сделать интеграцию с 1СИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перед запуском рассмотреть, подсказать (как лучше) , переделать если нужно... сделать баннеры к сайту (интернет магазину), внести нужные правки в структуре и дизайне. Интернет магазин садовой мебели.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
[table]Задача- Необходимо разработать расширяемый модуль (будут подключаться другие магазины со временем) односторонней синхронизации с интернет-магазинами SimaLand и RCStore по API c возможностью настройки передаваемых данных. Модуль должен выгружать товары с вышеописанных сайтов (из определенных категорий ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт susami .by Исправить ошибки на сайте opencart 2.3 Ошибки появляются при заходе в товар. И не обновляется корзина при добавлении товара.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать / кастомизировать модуль COPU (Customer Order Product Upload) для ocStore 2.3 – изменить дизайн, добавить функциональность и поля, интегрировать с яндекс.диск, либо написать новый модуль с требуемой функциональностью.Закрыт6 лет назад