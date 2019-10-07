Сверстать и насадить интернет магазин.

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Завершен19 заявок811 просмотров

Здравствуйте,

есть адаптивный дизайн интернет магазина - женской одежды,

который включает в себя следующие страницы:

1. Главная страница.

2. Страница каталога товаров с фильтром.

3. Страница отдельного товара

4. Страница поиска

5. Страница чекаута

6. Страница корзины

(второстепенные)

1. Страница блога со всеми постами

2. Страница отдельного посто

Возможно в будущем будут добавлены страницы личного кабинета.

Есть возможность что бы мы вам предоставили готовую верстку.

От вас жду описание системы на которую будете насаживать, цену (отдельно за верстку, отдельно за насадку) и ваши примеры работ.

Убедительная просьба людям без опыта, ученикам или программистам которые хотят поучиться не оставлять заявки.

Спасибо.

6 лет назад
web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$800
37 дней
Escrow
Спасибо за проделанную работу! Качество реализации на высоком уровне. Все пожелания и правки были учтены и имплементированы. Советую Ярослава как высококвалифицированного специалиста.
Отличный заказчик, настоятельно рекомендую! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад

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