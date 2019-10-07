Сверстать и насадить интернет магазин.

Здравствуйте,

есть адаптивный дизайн интернет магазина - женской одежды,

который включает в себя следующие страницы:

1. Главная страница.

2. Страница каталога товаров с фильтром.

3. Страница отдельного товара

4. Страница поиска

5. Страница чекаута

6. Страница корзины

(второстепенные)

1. Страница блога со всеми постами

2. Страница отдельного посто

Возможно в будущем будут добавлены страницы личного кабинета.

Есть возможность что бы мы вам предоставили готовую верстку.

От вас жду описание системы на которую будете насаживать, цену (отдельно за верстку, отдельно за насадку) и ваши примеры работ.

Убедительная просьба людям без опыта, ученикам или программистам которые хотят поучиться не оставлять заявки.

Спасибо.