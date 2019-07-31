Разработка Технического задания для интернет-магазина

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок168 просмотров

Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработать Техническое задание для интернет-магазина бытовой техники. ИМ будет на 1C-Битрикс. Требуется описать: 1) интерфейсы (в axure интерфейсы уже отрисованы) 2) бизнес-процессы различных ролей пользователей 3) функциональность 4) интеграцию с 1С 5) структуру данных. ТЗ должно быть хорошо отформатировано и структурно профессионально описано. Готовы обсуждать структуру проекта и формат сотрудничества. Стоимость на которую ориентируемся: 5000 руб. Работаем по постоплате, тк задача мелкая. Формат оплаты: WMR ЯД Qiwi карты рос и иностранных банков. Ориентируемся на срок – до 5 дней, тк задача простая. Пишите, обсудим.

6 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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