Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g) https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru) то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ...
Разработка Технического задания для интернет-магазина
Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработать Техническое задание для интернет-магазина бытовой техники. ИМ будет на 1C-Битрикс. Требуется описать: 1) интерфейсы (в axure интерфейсы уже отрисованы) 2) бизнес-процессы различных ролей пользователей 3) функциональность 4) интеграцию с 1С 5) структуру данных. ТЗ должно быть хорошо отформатировано и структурно профессионально описано. Готовы обсуждать структуру проекта и формат сотрудничества. Стоимость на которую ориентируемся: 5000 руб. Работаем по постоплате, тк задача мелкая. Формат оплаты: WMR ЯД Qiwi карты рос и иностранных банков. Ориентируемся на срок – до 5 дней, тк задача простая. Пишите, обсудим.
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