Сделать интернет магазин на OpenCart

$350
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Завершен2 заявки228 просмотров

сделать интернет магазин на OpenCart тз в личку

Opencart
6 лет назад
Hellerbrauns
Александр 
62 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sserg1014
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$350
3 дня
Escrow
Все прекрасно, в срок и качественно
Честный заказчик, с выплатами небыло проблем, рад с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Sserg1014
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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