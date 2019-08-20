Junior Full-stack Web-developer

Я Junior Full-stack Web-developer, занимаюсь программированием 2.5 года, рад браться за любую работу, начиная от правок, заканчивая крупными проектами. Всегда на связи, постоянно изучаю чтото новое и стараюсь оптимизировать свою работу.

Занимаюсь разными видами работ: верстка, натяжка на cms, доработка и поддержка сайтов, сайты под ключ, интеграции с 1c и crm, написание парсеров и ботов на php и python.

Работаю с cms: wordpress, opencart, dle.

Работаю с языками: html, css, js, php, mysql, python, c++, c#.

Знаю основы vue и react, yii2 и laravel.

Примеры работ:

200.pdstudio.dev - разработка и поддержка сайта на wp

altius.pdstudio.dev - верстка и натяжка на wp главной страницы

artislift.pdstudio.dev - натяжка верстки на opencart, доработки, интеграции с 1с и amocrm, поддержка сайта

lolliland.pdstudio.dev - разработка дизайна, верстка без адаптива(это один из моих первых проектов, он не доделан, я на нем учмлся 3D анимации)

polk.pdstudio.dev - верстка и разработка логики конструктора "открытки"

stroy.pdstudio.dev - верстка и натяжка на wp

P.S. Это только часть моих работ, те которые законченые и сейчас работают в интернете(исключения: lolliland.pdstudio.dev, stroy.pdstudio.dev) есть еще незаконченые проекты(где меня кидали) или есть проекты которые находятся в разработке.