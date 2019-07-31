Magento 2 - модуль "Купить-в-1Клик"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок482 просмотра

Здравствуйте, 

Есть задача для Magento 2.  Создание модуля "Купить-в-1Клик"  для интернет-магазина детских товаров. 

Основная задача:

Ни для кого не секрет, что стандартный checkout у Magento громоздок, имеет много обязательных полей. Наша цель очень проста: дать возможность  клиенту нажать кнопку с названием "Купить-в-1Клик"  в каталоге товаров либо в карточке товара и получить модальное окно с возможностью ввести свое имя и телефон.

При этом в админку сайта кроме указанных клиентом параметров, "имя и телефон" идет также стандартный код товара (id), на котором произошла срабатывание кнопки.

Мы попытались использовать следующие модули с гитхаба:

BuyNow

https://github.com/mageprince/magento2-buynow

Callback-M2

https://github.com/SlavaYurthev/Callback-M2

Задача была частично решена модулем от  SlavaYurthev: Callback-M2, но при его применении возникли трудности:

1) в каталоге товаров модуль не отрабатывает, модальное окно не появляется

2) слетели фильтры товаров

Дополнительная задача:

Крайне желательно ввести возможность быстрого заказа, также назовем его "Купить-в-1Клик", чтобы ускорить процесс оформления заказа в том случае, если в корзину попал один товар.

Если при нажатии "Купить-в-1Клик" получится захватывать id нескольких товаров из корзины, будет еще лучше.

Называйте цены за:

1) выполненную работу

2) консультации, что и как нужно сделать

а также ваши сроки.

Как всегда, нужно было еще "вчера".

Magento
6 лет назад
Silph
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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