Нужно доработать корзину. Подключить платежку. Правильно настроить языки Подключить некоторые ссылки
Magento 2 - модуль "Купить-в-1Клик"
Здравствуйте,
Есть задача для Magento 2. Создание модуля "Купить-в-1Клик" для интернет-магазина детских товаров.
Основная задача:
Ни для кого не секрет, что стандартный checkout у Magento громоздок, имеет много обязательных полей. Наша цель очень проста: дать возможность клиенту нажать кнопку с названием "Купить-в-1Клик" в каталоге товаров либо в карточке товара и получить модальное окно с возможностью ввести свое имя и телефон.
При этом в админку сайта кроме указанных клиентом параметров, "имя и телефон" идет также стандартный код товара (id), на котором произошла срабатывание кнопки.
Мы попытались использовать следующие модули с гитхаба:
BuyNow
https://github.com/mageprince/magento2-buynow
Callback-M2
https://github.com/SlavaYurthev/Callback-M2
Задача была частично решена модулем от SlavaYurthev: Callback-M2, но при его применении возникли трудности:
1) в каталоге товаров модуль не отрабатывает, модальное окно не появляется
2) слетели фильтры товаров
Дополнительная задача:
Крайне желательно ввести возможность быстрого заказа, также назовем его "Купить-в-1Клик", чтобы ускорить процесс оформления заказа в том случае, если в корзину попал один товар.
Если при нажатии "Купить-в-1Клик" получится захватывать id нескольких товаров из корзины, будет еще лучше.
Называйте цены за:
1) выполненную работу
2) консультации, что и как нужно сделать
а также ваши сроки.
Как всегда, нужно было еще "вчера".
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