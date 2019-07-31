Magento 2 - модуль "Купить-в-1Клик"

Здравствуйте,

Есть задача для Magento 2. Создание модуля "Купить-в-1Клик" для интернет-магазина детских товаров.

Основная задача:

Ни для кого не секрет, что стандартный checkout у Magento громоздок, имеет много обязательных полей. Наша цель очень проста: дать возможность клиенту нажать кнопку с названием "Купить-в-1Клик" в каталоге товаров либо в карточке товара и получить модальное окно с возможностью ввести свое имя и телефон.

При этом в админку сайта кроме указанных клиентом параметров, "имя и телефон" идет также стандартный код товара (id), на котором произошла срабатывание кнопки.

Мы попытались использовать следующие модули с гитхаба:

BuyNow

https://github.com/mageprince/magento2-buynow

Callback-M2

https://github.com/SlavaYurthev/Callback-M2

Задача была частично решена модулем от SlavaYurthev: Callback-M2, но при его применении возникли трудности:

1) в каталоге товаров модуль не отрабатывает, модальное окно не появляется

2) слетели фильтры товаров

Дополнительная задача:

Крайне желательно ввести возможность быстрого заказа, также назовем его "Купить-в-1Клик", чтобы ускорить процесс оформления заказа в том случае, если в корзину попал один товар.

Если при нажатии "Купить-в-1Клик" получится захватывать id нескольких товаров из корзины, будет еще лучше.

Называйте цены за:

1) выполненную работу

2) консультации, что и как нужно сделать

а также ваши сроки.

Как всегда, нужно было еще "вчера".