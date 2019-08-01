сделать интернет магазин на OpenCart тз в личку
Доработать сайт
1. на главной странице магазина shop.tourprom.ru выводим все товары в порядке поступления (новинки) – это будет полный каталог товаров. Изначально выводим первые 10 товаров, а при прокрутке вниз постепенно подгружаем остальные (типа как тут https://www.ivi.ru/movies )
2. 2. над списком товаров – текстовый блок для описания самого магазина
3. 3. между этим блоком и каталогом кнопка сортировки - по новизне (по-умолчанию) и по популярности (наверное это количество покупок) – если такое поддерживается в стандартном магазине битрикса.
4. 4 там же кнопка отбора по типу контента: 1) вебинары 2) книги 3) пакеты документов (по аналогии «быстрых ссылок» как тут https://www.ivi.ru/movies )
5. 5 сами карточки товаров на главной делаем не как на ivi.ru или https://www.ozon.ru/category/biografii-izvestnyh-lyudey-40031/ – там много фильмов, поэтому карточки мелкие, а покрупнее – один товар на одной строчке: слева крупная привью, справа краткое описание, автор, кнопка «купить» с ценой, а также число отзывов и средняя оценка.
6. 6 на странице самого товара (типа https://www.ivi.ru/watch/214028) делаем в одну колонку: большое привью, поле автора, поле технической информации (длительность для видео, тип файла для книг или документов), число отзывов и средняя оценка по 5-ти бальной шкале, ниже - красная кнопка «купить» с указанием цены, ниже - подробное описание, ниже – кнопка «оставить отзыв с оценкой» (оставить могут только уже купившие этот товар), ниже – список отзывов с оценками.
7. 7 после оплаты юзер должен получить уникальную ссылку на просмотр данного видео (возможно, это может быть та же страница, где будет активирован плеер?).
8. 8 Также мы хотели бы иметь возможность давать юзерам различные бонусы. Например, при покупке вебинара давать возможность загрузить и нужный по данной теме комплект документов от юричтов. Или проводить акции типа «купи 2 вебинара и получи третий бесплатно». Полагаю, принципиальный механизм такого типа акций в битриксе уже заложен?
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