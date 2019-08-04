Доделать магазин на ОС

Прошлый исполнитель пропал, потому надо доделать ИМ на ОС:

- у страниц конкретной модели не прописываются метатеги, нужно что бы они генерировались автоматически из фильтров.

Например:

- настроить хлебные крошки (они есть, но показать где меняется название основного сайта для данной опции. Везде сменили, в крошках остается неверное значение

- добавить, что бы в письме о новом заказе, которое падает нам на почту, указывалась почта клиента, сделавшего заказ и ссылка на заказанный товар