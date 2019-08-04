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Доделать магазин на ОС
Прошлый исполнитель пропал, потому надо доделать ИМ на ОС:
- у страниц конкретной модели не прописываются метатеги, нужно что бы они генерировались автоматически из фильтров.
Например:
- настроить хлебные крошки (они есть, но показать где меняется название основного сайта для данной опции. Везде сменили, в крошках остается неверное значение
- добавить, что бы в письме о новом заказе, которое падает нам на почту, указывалась почта клиента, сделавшего заказ и ссылка на заказанный товар
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