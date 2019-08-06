Перенос сайта с Joomla на OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки161 просмотр

Сайт-магазин http://kumdang-2.kz сей час на Joomla.  Требуется перенести сайт на OpenCart  шаблон предложите сами что бы обеспечивалось:  

0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов. 

1. Очень быстрая загрузка как на ПК так и на Мобильном.

2. SEO настройки были понятными и простыми (не программисту)

3. Настройка отзывов и оценок и рейтинг в поисковых системах (звездочки под названием сайта в поисковых системах) отзывы я дам вам сам. 

4. Шаблон фронт-энда должен быть простым и понятным, без наворотов и сложностей. 

5. Полностью и без потерь трафика перенести сайт на https - дешево и сердито.  Сертификат предложить самый дешевый.

6. Что бы на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru был максимально оптимизированный сайт.  Ни каких модулей с вращалками и понтами не нужно. Статично, оптимизированный css, сжатый код, оптимизированные картинки с внятными названиями на латинице с альтами и описанием под SEO. 

7. Максимально проинструктировать Меня со всеми моментами по управлению и SEO оптимизации. 

8. Перенос означает перенос картинок с оптимизацией по размеру шаблона и объемом для оптимальной загрузки. Перенос всего текста со ссылками. 

9. Вытащить со старого сайта структуру сайта и согласовать со мной его новый вид. 

10. Добавлять модули и плагины только самые необходимые, обсуждать будем каждую, что и зачем.    

11. На данный момент не рассматриваю на сайте принимать платежи. Процесс покупки с корзины должен заканчиваться получением данных покупателя типа ИМЯ, телефон,  емайл, адрес доставки и получением клиентом на почту детали своего заказа в виде формы.  

12. Ecть проблема с www , нужно решить это. 

Не предлагайте мне решения на VDS и VPS, не рассматриваю. 

Пожалуйста не спрашивайте более подробную техспеку, такие вопросы даже не рассматриваю. Считаю, если есть основные требования (а они есть) , то непонятные моменты всегда можно обсудить, в противном случае, исполнитель не готов браться за работу.     

CSSJoomlaOpencart
6 лет назад
Aidyn
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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