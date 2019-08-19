Доработать/исправить логистику оплаты и доставки на opencart

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Завершен4 заявки161 просмотр

Доработать и исправить недочеты по логистике форм страниц доставки и оплаты интернет магазина на opencart. Так же другие перечни работ по сайту (мелочи). Педантичный подход и знание opencart очень приветствуется. Только Vk/viber/telegram/watsapp. 

Opencart
6 лет назад
johnnulled
Евгений 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$45
2 дня
Escrow
Исполнительный, вежливый человек, работу выполнил в минимальные сроки качественно. Рекомендую.
Порядочный и честный заказчик, который всегда готов разъяснить подробно все моменты тех. задания. Работать с ним одно удовольствие. Всем рекомендую и советую.

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад

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