OcStore 1.5.5.1.2 Добавить 2 поля в счет

Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Оформление заказа реализовано с помощью модуля "Заказ и регистрация simple".

Дано:

Через модуль "Заказ и регистрация simple" выведены кастомные поля для ввода покупателем названия компании и инн в случае, если выбран способ оплаты по безналу (скриншоты 1 и 2).

Задача:

Добавить эти поля в счет, который формируется в системе файлом order_invoice (скриншоты 3 и 4).

Выполнение:

Работу нужно выполнить на тестовом домене, куда я скопировал сайт. После этого написать, какие файлы заменить или добавить на основном домене.

Оплата:

БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Безопасная сделка либо 100% постоплата.

Жду конкретных предложений по цене и срокам, сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.