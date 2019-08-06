OcStore 1.5.5.1.2 Добавить 2 поля в счет

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Завершен3 заявки211 просмотров

Здравствуйте.  

Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Оформление заказа реализовано с помощью модуля "Заказ и регистрация simple".  

Дано:  

Через модуль "Заказ и регистрация simple" выведены кастомные поля для ввода покупателем названия компании и инн в случае, если выбран способ оплаты по безналу (скриншоты 1 и 2).  

Задача:  

Добавить эти поля в счет, который формируется в системе файлом order_invoice (скриншоты 3 и 4).  

Выполнение:  

Работу нужно выполнить на тестовом домене, куда я скопировал сайт. После этого написать, какие файлы заменить или добавить на основном домене.  

Оплата:  

БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Безопасная сделка либо 100% постоплата.  

Жду конкретных предложений по цене и срокам, сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.

ocStore
6 лет назад
Alexthey1987
Алексей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо.
Было приятно поработать с Алексеем. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рекомендую как ответственного и коммуникабельного заказчика!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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