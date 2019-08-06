Сделать аналог интернет-магазина приблизительно на "одну тысячу" товаров. Ссылка на магазин messermeister.ru/ аналог этого сайта товары парсить не надо, дизайн-концепт будет (не сильно будет отличаться от существующего) соответственно нужен дизайн верстка и программная часть
OcStore 1.5.5.1.2 Добавить 2 поля в счет
Здравствуйте.
Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Оформление заказа реализовано с помощью модуля "Заказ и регистрация simple".
Дано:
Через модуль "Заказ и регистрация simple" выведены кастомные поля для ввода покупателем названия компании и инн в случае, если выбран способ оплаты по безналу (скриншоты 1 и 2).
Задача:
Добавить эти поля в счет, который формируется в системе файлом order_invoice (скриншоты 3 и 4).
Выполнение:
Работу нужно выполнить на тестовом домене, куда я скопировал сайт. После этого написать, какие файлы заменить или добавить на основном домене.
Оплата:
БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Безопасная сделка либо 100% постоплата.
Жду конкретных предложений по цене и срокам, сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.
Выбранный исполнитель
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