Есть интернет-магазин на cs-cart 4.9.3 – 4.9.3.SP1 и теме UniTheme. Ему нужно переделать главную страницу по готовому макету. По сути большая часть работы это верстка. Макет-ТЗ прилагается декстопный. В мобильном виде ...
Работа с bitrix, периодические задачи
Привожу пару примеров:
1. Для НЕактивных позиции сделать шаблон, в котором:
- нет кнопки оформления заказа или положить в корзину
- заместо написано "нет в наличии"- ссылка, когда товар был активен ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ
- сохраняется последняя значимая цена с соответствующей пометкой
2. Вывести в карточку товара:
- Код 1С (если пусто не выводим)
- Артикул (если пусто не выводим)
- Штрихкод (если пусто не выводим, доступен для выведения только для зар-х пользователей с правами админа) - Цены остаются в карточке
Код 1с, Артикул, Штрихкод должны быть проиндексированы и включены в быстрый поиск по товарам.То есть при вводе в поиск, например, Код 1с, должен вылетать товар.
Работать поиск по товарам должен по клику на лупу и по Enter. Сейчас по Enter работает поиск по всему сайту - это неправильно. По клику на лупу не работает вообще. Для поиска по всему сайту под строкой поиска галочка "искать по всему сайту".
3. Сделать импорт через файл нормально работающим с любым кол-м товара. Сейчас файл всего из 3т товаров приходится дробить на 2-3 шт.
Важное условие: вы должны быть доступны, если говорите, что работа займет 1 день, то она занимает 1 день, а не 3-4. Важна высокая мера ответственности. Нелишним будет знание связки 1с-бтрикс, но это вторично.
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