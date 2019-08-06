Работа с bitrix, периодические задачи

Привожу пару примеров:

1. Для НЕактивных позиции сделать шаблон, в котором:

- нет кнопки оформления заказа или положить в корзину

- заместо написано "нет в наличии"- ссылка, когда товар был активен ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

- сохраняется последняя значимая цена с соответствующей пометкой

2. Вывести в карточку товара:

- Код 1С (если пусто не выводим)

- Артикул (если пусто не выводим)

- Штрихкод (если пусто не выводим, доступен для выведения только для зар-х пользователей с правами админа) - Цены остаются в карточке

Код 1с, Артикул, Штрихкод должны быть проиндексированы и включены в быстрый поиск по товарам .То есть при вводе в поиск, например, Код 1с, должен вылетать товар.

Работать поиск по товарам должен по клику на лупу и по Enter. Сейчас по Enter работает поиск по всему сайту - это неправильно. По клику на лупу не работает вообще. Для поиска по всему сайту под строкой поиска галочка "искать по всему сайту".

3. Сделать импорт через файл нормально работающим с любым кол-м товара. Сейчас файл всего из 3т товаров приходится дробить на 2-3 шт.

Важное условие: вы должны быть доступны, если говорите, что работа займет 1 день, то она занимает 1 день, а не 3-4. Важна высокая мера ответственности. Нелишним будет знание связки 1с-бтрикс, но это вторично.