Техническая оптимизация фильтров

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Оптимизировать страницы фильтров под посадочные (для НЧ и СЧ ключей). Интернет-магазин на WordPress  и WooCommerce. Фильтры на сайте есть, из них надо сформировать статические страницы. 

1)  при фильтрации должно генерироваться/переадресовываться на посадочную статичную страницу с чпу URL

2) посадочную страницу должна быть возможность редактировать Title, description, keywords, H1, текст над товаром и текст под товаром (при редактировании должен быть подключен стандартный или расширенный текстовый редактор) 

3) Вывести в админ-панель, чтобы я сама могла создавать и редактировать страницы. Посмотрите, как это реализовано с умным sео модулем в сайте на битриксе https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=akBizMWDS-s  По функционалу мне очень подходит, но у меня WordPress.

WooCommerceWordPress
6 лет назад
Elena_ki
Елена 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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