Техническая оптимизация фильтров

Оптимизировать страницы фильтров под посадочные (для НЧ и СЧ ключей). Интернет-магазин на WordPress и WooCommerce. Фильтры на сайте есть, из них надо сформировать статические страницы.

1) при фильтрации должно генерироваться/переадресовываться на посадочную статичную страницу с чпу URL

2) посадочную страницу должна быть возможность редактировать Title, description, keywords, H1, текст над товаром и текст под товаром (при редактировании должен быть подключен стандартный или расширенный текстовый редактор)

3) Вывести в админ-панель, чтобы я сама могла создавать и редактировать страницы. Посмотрите, как это реализовано с умным sео модулем в сайте на битриксе https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=akBizMWDS-s По функционалу мне очень подходит, но у меня WordPress.