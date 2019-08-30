Нужно сделать сайт магазин с таким функционалом:

1) фильтры - различные для разных разделов сайта;

2) возможность модератору добавлять и изменять фильтры по мере необходимости;

3) поиск по товарам сайта с всплывающими подсказками-вариантами введения слов в строке поиска на основе существующих названий и описаний товаров в магазине;

4) массовая загрузка и выгрузка товаров с фотографиями через ексель или другой формат файла или нескольких форматов;

5) стандартный набор функционала для сайта магазина - слайдер, регистрация, восстановление доступа, админка юзера со статусами заказов и др.

Сейчас есть подробное тз и готовая верстка шаблона под файлы вордпресс, нужно сделать бэкенд и все это соединить.

В комментариях напишите:

1) перечень цмс или фреймворков на которых Вы сможете это реализовать;

2) скрок

3) цена