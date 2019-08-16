kirillnosovkn

На сайте опенкарт нужно изменить дизайн на странице прайс листа. Сделать ее более читабельной. Изменить форму оформления заказа товара. Сделать выбор других компаний Изменить способы оплаты
Интернет-магазины4 заявки
Закрыт
6 лет назад
На сайте опенкарт нужно изменить дизайн на странице прайс листа. Сделать ее более читабельной. Изменить форму оформления заказа товара. Сделать выбор других компаний Изменить способы оплаты
Требуется опытный программист для реализации задачи (см. ниже) При отклике на задачу сразу пишите стоимость и сроки и возникающие вопросы Задача: Интегрировать на сайт возможность выбора варианта пункта ...