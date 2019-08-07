Парсинг карточек товаров для интернет-магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок170 просмотров

В интернет - магазин цифровой техники нужно спарсить карточки товара. 

Карточки товара включают в себя: 

-изображения 

-характеристики (с настройкой фильтров)

- описаниея

Магазин на движке CS-Cart.

Тематика цифровая техника.

Задача: настроить сопоставление названий с сайтом доннором, спарсить контент и импортировать в им. Около 5к позиций

6 лет назад
guest_15651657003621
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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