Нужны правки

Нужно сделать сайт магазин с таким функционалом: 1) фильтры - различные для разных разделов сайта; 2) возможность модератору добавлять и изменять фильтры по мере необходимости; 3) поиск по товарам сайта с всплывающими ...
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