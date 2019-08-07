Сверстать интернет-магазин по макетам

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок289 просмотров

Необходимо сверстать сайт интернет-магазина по макетам. Макет главной страницы прилагаю.

6 лет назад
guest_15652258991936
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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