sybille

Анатолий Уберман sybille

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WEB-разработчик

Front-end JavaScript разработчик - профессионал своего дела. Знание многих  фреймворков, таких как JQuery, дополняют этот статус. Опыт в разработке расширений для браузера. Также работаю с 3D движками, такими как WebOpengl.  Понимание работы HTML и CSS в связке с Bootstrap позволяют быстро и качественно верстать сайты. 

Back-endВеликолепное знание серверных языков, таких как: PHP или  python Django и понимание работ с MYSQL. Также работаю с NoSQL решениями вроде redbeanphp. Обеспечиваю сайты от различных атак, вроде sql инъекции. 

Есть опыт работы с CMS системами, в частности с WordPress и Opencart.  

Опыт в написании ботов для VK и Telegram, с использованием Python или PHP.

Пишу  парсеры с использованием PHP (php simple html dom parser) или Python.

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryDjango
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$70
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jokerk
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$65
10 баллов
3 года назад
Вывести показатели FID, LCP, CLS в зеленую зону
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