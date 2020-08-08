WEB-разработчик

Front-end JavaScript разработчик - профессионал своего дела. Знание многих фреймворков, таких как JQuery, дополняют этот статус. Опыт в разработке расширений для браузера. Также работаю с 3D движками, такими как WebOpengl. Понимание работы HTML и CSS в связке с Bootstrap позволяют быстро и качественно верстать сайты.

Back-end Великолепное знание серверных языков, таких как: PHP или python Django и понимание работ с MYSQL. Также работаю с NoSQL решениями вроде redbeanphp. Обеспечиваю сайты от различных атак, вроде sql инъекции.

Есть опыт работы с CMS системами, в частности с WordPress и Opencart.

Опыт в написании ботов для VK и Telegram, с использованием Python или PHP.

Пишу парсеры с использованием PHP (php simple html dom parser) или Python.

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!