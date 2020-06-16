PHP доработка системы

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Закрыт2 заявки694 просмотра

Добрый день, требуется доработать систему на PHP. 

требуется человек со знанием:

Php 5-7. Zend framework2 Doctrine2Docker 

и опытом работы в данной сфере. 

напишите сколько работой с Zend и прочим.

подробности напишу в Личных сообщениях 

PHP
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