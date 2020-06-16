Подключиться к программе по API и остановит ее / дать старт

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Закрыт1 заявка645 просмотров

Нужно используя API - https://api-docs.mailwizz.com/

Реализовать функцию остановки рассылки и ее старта рассылки

Язык Php

Логика: скрипт берет переменную, если она 1 то остановка, если 0 то старт

Код должен быть хорошо документирован

 

PHP
5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад

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