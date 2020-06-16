Написать скрипт для сайта на tilda для проверки данных из госбазы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка743 просмотра

Написать код для вставки на сайте, работающий на тильде. Код должен оправлять номер ТС в базу для получения статусов из базы. Пример как должен выглядеть ваш результат Poisk-propuska.ru

Tilda
5 лет назад
guest_15923290009192
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад