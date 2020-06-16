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Написать скрипт для сайта на tilda для проверки данных из госбазы
Написать код для вставки на сайте, работающий на тильде. Код должен оправлять номер ТС в базу для получения статусов из базы. Пример как должен выглядеть ваш результат Poisk-propuska.ru
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