Исправить ошибки в самописном PHP-сервисе

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Завершен6 заявок321 просмотр

Есть самописный сервис на PHP без фреймворка. Нужно исправить ряд мелких багов в нём.

Разработка через гит. Пожалуйста, в заявке укажите стоимость часа работы.

PHP
5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

suitetech
Дмитрий 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
$10
1 день
Отличный программист — быстро разобрался в коде и исправил все ошибки. Даже с учётом почасовой оплаты получилось выгодно для меня, всего пару часов работы. Отчёт в конце работы детализированный с точностью до минут, а оплата удобно сделана через личный сайт.
Отличный заказчик, рекомендую!

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