Разработка Web AR для примерки (очки, головные уборы, шарфы, ювелирка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка566 просмотров

Необходимо разработать MVP для примерки в браузере. Пример требуемого: примерка шляп на сайте 10th street hats (https://tenthstreethats.com/). 

5 лет назад
Aleksandra_Smahl
Александра 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Александра
 
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5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад