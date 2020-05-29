Aleksandra_Smahl

ЗАДАЧА : - Разработать приложение, позволяющее оценивать качество тренировки с брендовым мячом. - Приложение : (а) показывает, куда нужно бросать мяч (стрелка между игроком и стеной // зеленые пятна, куда ...
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- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать MVP для примерки в браузере. Пример требуемого: примерка шляп на сайте 10th street hats (https://tenthstreethats.com/).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 20 рекламных баннеров для Яндекса; идеи предложим.Баннеры50 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать AR маску в Инстаграм. Маскота предоставим, однако его требуется перевести в 3D. Предоставляю ТЗ: Активация: маскот перебегает с одного плеча на другое при повороте головы/движении ладонью. Варианты перемещения: через ...3D-графика5 заявокЗакрыт5 лет назад
Компания продает картины; требуется Web AR решение, чтобы клиенты могли "примерить" картину на стену без скачивания приложений и прочего. Графику предоставлю; идеи для AR предоставлю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад