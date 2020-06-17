Написать бот в телеграм

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Закрыт3 заявки638 просмотров

Написать бот для сети корпоративных столовых, реализующих следующие функции:

1)удаленная оплата напитка с последующим получением одноразового qr кода, с помощью которого гость сможет получить напиток от кофе машины со сканером

2) контактная информация

3)рассылка информации через бот для гостей

и если мы придумаем что то еще, то тоже сделать)

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5 лет назад
Ozzis
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