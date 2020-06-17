Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Написать бот в телеграм
Написать бот для сети корпоративных столовых, реализующих следующие функции:
1)удаленная оплата напитка с последующим получением одноразового qr кода, с помощью которого гость сможет получить напиток от кофе машины со сканером
2) контактная информация
3)рассылка информации через бот для гостей
и если мы придумаем что то еще, то тоже сделать)
Расценок не знаем, предлагайте
Заявки фрилансеров
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